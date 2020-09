Vorfall in Naila Alkoholisierter Mann greift Kinder an – Einweisung in ein Bezirkskrankenhaus

Nachdem ein junger Mann bereits die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 9. auf 10. September, in der Ausnüchterungszelle der Nailaer Polizei verbracht hatte, kam es am Donnerstagnachmittag zu einem erneuten Vorfall.

Naila. Aufgrund seiner Alkoholisierung geriet der Mann in der Dr.-Hans-Künzel-Straße mit zwei Kindern in Streit. Hierbei packte er die Kinder im Alter von vier und zwölf Jahren am Hals und hob sie hoch. Anschließend ließ er wieder von den Kindern ab, warf jedoch eine Bierflasche nach dem Zwölfjährigen. Glücklicherweise blieben die Kinder unverletzt. Aufgrund des offensichtlichen Suchtproblems und der mehrfach gezeigten Fremdgefährlichkeit erfolgte die Einweisung in ein Bezirkskrankenhaus.