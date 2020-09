Verbotswidrig Mit dem Fahrrad Zebra-Streifen überquert – Radfahrer prallt gegen Pkw und verletzt sich leicht

Foto: Ursula Hildebrand

Beim verbotswidrigen Überqueren des Fußgänger-Zebrastreifens am Nabburger Tor in Amberg mit dem Fahrrad am Donnerstagmorgen, 10. September, prallte ein 63-Jähriger gegen einen Pkw.