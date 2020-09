Gegenverkehr übersehen Zwei Personen bei Unfall in Steinberg leicht verletzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Freitag, 11. September, ereignete sich in der Nähe der Ortschaft Oder in Steinberg ein Verkehrsunfall. Ein 45-Jähriger aus Schwandorf befuhr die Staatsstraße von Schwandorf Richtung Steinberg. Er bog nach links Richtung Wackersdorf ab und übersah eine 54-Jährige aus Maxhütte-Haidhof, die mit ihren Hyundai entgegen kam.