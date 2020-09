Nach kurzer Flucht Beamte der PI Waldsassen nehmen Einbrecher und Autodiebe fest

Mit Einbrechern und Autodieben aus Nürnberg kämpften sich am Mittwoch und Donnerstag, 9. und 10. September, die Beamten der PI Waldsassen ab. Die Fahnder der Grenzpolizei wollten am frühen Mittwochnachmittag im Stadtgebiet Waldsassen ein mit drei Männern besetztes Auto anhalten, das im Fahndungssystem als gestohlen gemeldet war.

Waldsassen. Allerdings hatten die Insassen etwas dagegen und gaben nach einer ersten Anhaltung gleich wieder Gas. Nachdem der Fahrer des Citroen in eine Sackgasse abbog, stoppte das Fahrzeug auf Höhe eines Einkaufsmarktes. Die drei Insassen sprangen aus dem Auto und flüchteten zu Fuß. Durch die gute Zusammenarbeit mehrerer hinzugezogener Streifen konnten die Geflüchteten aber sehr schnell wieder eingefangen und festgenommen werden.

Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, drangen die Täter zwei Nächte vorher gewaltsam in eine Nürnberger Diskothek ein und entwendeten neben mehreren Wertgegenständen auch die Schlüssel des Citroen, der auf dem Parkplatz vor dem Lokal abgestellt war. Anschließend flüchteten sie mit diesem Pkw. Ein Teil der Beute aus diesem Einbruch konnte nach der Festnahme während der Durchsuchung des Autos aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Fahrer des Citroen besitzt derzeit keinen Führerschein, hatte vor Fahrtantritt Drogen konsumiert und musste sich deshalb einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Nach der Anzeigenaufnahme und Sicherstellung der entwendeten Gegenstände wurden die Mittelfranken nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zunächst wieder von den Polizeibeamten entlassen.

Die nächste Begegnung mit der Polizei ließ für zwei Täter allerdings nicht lange auf sich warten. Als am Donnerstagmorgen der Einbruch in ein Gartenhaus in Waldsassen bei der Polizei gemeldet wurde, fiel der Verdacht aufgrund der Beschreibung der Täter gleich auf die altbekannten Mittelfranken. Sie hatten sich durch das Einschlagen einer Scheibe Zutritt in das Gartenhaus verschafft und sich über Nacht darin einquartiert. Die beiden Männer konnten bei der sofort eingeleiteten Fahndung dann wieder relativ zeitnah im Stadtgebiet von Waldsassen festgenommen werden. Bei den von ihnen mitgeführten Rucksäcken, in denen sich unter anderem Lebensmittel und Spirituosen befanden, handelte es sich erneut um Diebesgut, das vorher in Waldsassener Einkaufsmärkten entwendet wurde. Nachdem sich eine Bekannte der Tatverdächtigen nach der Anzeigenaufnahme bereit erklärt hatte, die Kosten für die Bahntickets zu übernehmen, konnten die beiden ihre Heimreise antreten.