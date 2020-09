Anzeige erstattet 32-Jähriger kurz vor Mitternacht am Steuer erwischt – Fahrverbot noch bis 24 Uhr gültig

Foto: Hoppe/123rf.com

Offensichtlich nicht richtig gelesen hatte ein 32-jähriger Mann seinen Bußgeldbescheid, bevor er am Donnerstagabend, 10. September, in Schönwald in eine Kontrolle der Selber Schleierfahnder geriet.