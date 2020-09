Strafanzeige folgt Polizei kontrolliert betrunkenen Rollerfahrer in Bodenwöhr

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 10. September, gegen 0.30 Uhr, wurde in der Forststraße in Blechhammer in Bodenwöhr ein 27-jähriger Rollerfahrer aus dem Stadtgebiet kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten der Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald Alkoholgeruch fest.