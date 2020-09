Die Polizei ermittelt Dreiste Betrügerin flog in einem Lederwarengeschäft auf

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 8. September, zwischen 13.15 und 13.25 Uhr, ist es in einem Lederwarengeschäft am „Markt“ in Marktredwitz zu einem versuchten Betrug gekommen.