Anzeige erstattet Nähgarn auf Abwegen – 76-Jährige beim Diebstahl erwischt

Foto: Szasz-Fabian/123rf.com

Den Weg über das Kassenband sollte das Nähgarn nicht finden. Eine 76-jährige Weidenerin wurde am Dienstag, 8. September, in den Mittagsstunden in einer Weidener Drogerie vorstellig.