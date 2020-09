Bürgersinn bewiesen Weidenerin legt Betrügern das Handwerk

Hannelore Schönberger, Enkel Johannes mit Hund „Wuschl“ und Inspektionsleiter PD Klaus Müller. Foto: PI Weiden

Auch die Polizei ist in vielen Fällen auf gute Beobachtungen und Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Die Weidenerin Hannelore Schönberger hat am Dienstag, 25. August, echten Bürgersinn bewiesen, die Polizei verständigt und so eine ihr bekannte Dame vor einer Betrügerin geschützt.