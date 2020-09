Zeugen gesucht Aufgebrochener Spielzeugautomat auf Feldweg aufgefunden

Foto: 123rf.com

Auf einem Feldweg parallel zur Bundesstraße B85, circa einen Kilometer vor Richt in Schwandorf in Fahrtrichtung Amberg, konnte in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 9. September, ein aufgebrochener Spielzeugautomat aufgefunden werden.