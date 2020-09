Anzeige wegen Ruhestörung Alkoholisierter 36-Jähriger hört überlaut Musik – Polizei muss Anlage sicherstellen

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 8. September, gegen 22.30 Uhr, kam es in der Pfälzer Straße in Burglengenfeld zu einer Mitteilung über eine Ruhestörung. Bei Eintreffen konnten die Beamten der Polizei Burglengenfeld überlaute Musik aus der Wohnung eines 36-jährigen Mannes feststellen.