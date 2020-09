Unfall in Kümmersbruck Lkw rammt Golf – 54-Jährige und ihre Tochter (24) verletzt

Foto: PI Amberg

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag, 8. September, an der Kreuzung der beiden Ortsdurchfahrten Haselmühler Straß/Waldhausstraße in Köfering (Gemeinde Kümmersbruck).