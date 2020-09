Diebstahl mit Waffen Ladendieb mit Messer in der Tasche bekommt demnächst Post vom Staatsanwalt

Das Messer in der Tasche macht es für den 36-Jährigen aus dem Landkreis nur noch schwerer. Denn anstatt Ladendiebstahls darf er sich demnächst wegen Ladendiebstahls mit Waffen vor dem Staatsanwalt verantworten. Der junge Herr wurde am Montag, 7. September, gegen 16.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Neustädter Straße in Weiden vorstellig.