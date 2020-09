Kontrolle auf der Autobahn Mit Amphetamin und Kokain erwischt – 35-Jähriger sitzt in U-Haft

Mit einer nicht geringen Menge Rauschgift geriet ein 35-Jähriger am Montagabend, 7. September, in eine Polizeikontrolle. Nach Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Hof befindet sich der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof in Untersuchungshaft.