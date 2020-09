Die Polizei ermittelt 17-Jähriger hatte Marihuana und ein Luftgewehr in seinem Zimmer

Foto: 123rf.com

Am Montag, 6. September, gegen 17 Uhr, wurde in der Fliederstraße in Marktredwitz ein 17-jähriger Marktredwitzer einer Personenkontrolle durch Beamte der Polizei Marktredwitz unterzogen.