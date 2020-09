Die Polizei ermittelt 100 Euro im Geldautomaten vergessen

Foto: Ursula Hildebrand

Bereits am 24. August, gegen 11.30 Uhr, hob ein 59-jähriger Mann nach seinen eigenen Angaben 100 Euro von seinem Konto ab, die er dann im Geldautomaten vergessen haben will, was er allerdings erst am Montag bei der Polizeiwache in Selb zur Anzeige brachte.