Shopping war wohl wichtiger Nach Unfall zuerst zum Einkaufen gefahren

Am Montag gegen 9 Uhr touchierte eine zunächst unbekannte Fahrzeugführerin in Schwandorf in der Waldschmidtstraße im Vorbeifahren einen geparkten Opel Astra. Schaden laut Polizei: 5.000 Euro! Für die Frau aber offenbar kein Grund anzuhalten ...