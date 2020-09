6.000 Euro Schaden Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Mitterteich

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitagmittag, 4. September, ereignete sich in der Wiesauer Straße in Mitterteich ein folgenreicher Auffahrunfall. Eine Citroen-Fahrerin musste verkehrsbedingt wegen Gegenverkehr warten. Eine hinter ihr fahrende 75-Jährige mit ihrem VW bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihr fahrenden Citroen auf.