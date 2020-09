Zeugen gesucht Exhibitionist im Parkhaus in Marktredwitz

Foto: 123rf.com

Eine 18-jährige Geschädigte aus Röslau teilte der Polizei Marktredwitz folgenden Sachverhalt mit: Sie sei am Sonntagabend, 6. September, gegen 22.20 Uhr, in Marktredwitz auf dem Weg zu ihrem Pkw gewesen. Diesen habe sie im Parkhaus in der Leopoldstraße abgestellt gehabt. Auf der Parkebene „C“ habe ein bislang unbekannter Mann neben ihr gehalten. Dieser Mann sei nackt gewesen und sei mit erigiertem Glied in seinem Pkw gesessen.