Ein Defekt, eine Manipulation Zwei Autos in Amberg wegen Geräuschentwicklung kontrolliert

Foto: 123rf.com

Der Fahrer eines leistungsstarken BMW fiel am Samstagabend, 5. September, in der Schlachthausstraße in Amberg auf. Die Geräuschentwicklung des Autos, an dem ein Sportauspuff nachgerüstet worden war, lag deutlich über der zulässigen Grenze.