Ermittlungen laufen Grablicht fällt vom Baum und entzündet den trockenen Waldboden

Foto: 123rf.com

Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht. Am Sonntagnachmittag, 6. September, fiel ein Grablicht, das im Industriegebiet Nord in Amberg an einer Baumgruppe vermutlich an der Grabstelle eines Haustieres angebracht war, und entzündete den trockenen Waldboden.