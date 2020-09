Die Polizei warnt Dubiose Teerkolonnen bieten ihre Dienste an

Mehrfach kam es in der jüngeren Vergangenheit zu vollendeten und versuchten Straftaten in Oberfranken durch so genannte Teerkolonnen. Die oberfränkische Polizei informiert und warnt vor dieser Betrugsmasche.