Schlüssel sichergestellt 46-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Sonntagmorgen, 6. September, gegen 9.15 Uhr, wurde ein Pkw in der Sieggrubenstraße in Berg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle kam bei den Polizeibeamten der Verdacht auf, dass der 46-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand.