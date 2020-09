Anzeige erstattet Polizeistreife deckt Kennzeichenmissbrauch auf

Foto: 123rf.com

Eine Polizeistreife stellte am Samstag, 5. September, um 23.20 Uhr, in Weiding einen am Straßenrand am Mühlbach geparkten Mercedes fest, bei dem amtliche Kennzeichen angebracht waren, die für einen anderen Mercedes ausgegeben wurden.