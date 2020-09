Unfall Radfahrer bremst zu stark, stürzt vornüber auf die Teerdecke und verletzt sich schwer

Am Sonntag, 6. September, um 17.31 Uhr, war ein 31-jähriger Radfahrer mit seinem Mountain-Bike die geteerte Bergabfahrt neben der Kreisstraße SAD54 in Richtung Iffelsdorf in Pfreimd unterwegs. Auf der abschüssigen Strecke wollte er nahe der Fahrbahnmitte wegen eines entgegenkommenden Rollerfahrers abbremsen.