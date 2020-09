Leichte Verletzungen Kletterunfall am Kanzelfels in Auerbach geht glimpflich aus

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 6. September, gegen 16.10 Uhr, ereignete sich in Auerbach in der Oberpfalz im Ortsteil Ranna ein Kletterunfall am Kanzelfels. Eine 42-jährige Wiesbadnerin kletterte an einem freien Fels und verunglückte an diesem. Die 41-jährige Bekannte der Verunglückten sicherte diese während des Kletterns und verhinderte schlimmeres.