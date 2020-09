Polizei bittet um Hinweise Herrenlose Hunde erlegen Reh in Auerbach

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 6. September, gegen 12.10 Uhr, war ein Landkreisbewohner mit seinem Pkw im Bereich Hammerberg in Auerbach in der Oberpfalz unterwegs. Hierbei konnte er zwei herrenlose Hunde beobachten, die sich im Straßengraben in einem Reh verbissen hatten.