Warnstufe erreicht Weidens Oberbürgermeister appelliert an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen

In der Stadt Weiden wurde in den letzten sieben Tagen bei 15 Personen eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. Damit erreicht die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner einen Wert von 35,3.

Weiden. Damit wird der Frühwarnwert für Corona-Neuinfektionen geringfügig überschritten. Dieser beläuft sich auf 35 Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner. Das Infektionsgeschehen wurde durch Reiserückkehrer (vier) und Kontaktpersonen zu örtlichen oder überörtlichen Fällen (acht) ausgelöst. Lediglich drei Infektionen sind bei Personen ohne erkennbare Infektionsursache festgestellt worden. Diese Zahlen bestätigen den gegenwärtigen Umgang mit Reiserückkehrern und Kontaktpersonen im Rahmen der Containmentstrategie.

Das Seuchengeschehen wird weiterhin engmaschig verfolgt, um Entwicklungen zu erkennen, die lokale Maßnahmen erfordern. Oberbürgermeister Meyer, das Rechtsdezernat, das Gesundheitsamt Weiden-Neustadt und die Regierung der Oberpfalz sind daher in engem Austausch. und bittet um die konsequente Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, das Tragen von Alltagsmasken und um eine Selbstbeschränkung der sozialen Kontakte. Insbesondere Reiserückkehrern rät der Oberbürgermeister: „Lassen Sie sich testen und halten Sie auf alle Fälle die Quarantäne ein, bis Ihnen ein negatives Testergebnis vorliegt. Ich empfehle Ihnen, sich sicherheitshalber auch ein zweites Mal testen zu lassen, etwa fünf bis sieben Tage nach Rückkehr. Schränken Sie auch bis zum zweiten negativen Testergebnis soziale Kontakte soweit wie möglich ein. So können wir am besten verhindern, dass sich das Virus ausbreitet."