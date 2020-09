Zeugen gesucht 23-Jähriger bei Unfall nahe Waldershof lebensgefährlich verletzt

Am Samstagabend, 5. September, kam es auf der Strecke zwischen Fuchsmühl und Waldershof im Landkreis Tirschenreuth zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

Waldershof/Landkreis Tirschenreuth. Gegen 19.10 Uhr war der Fahrer eines Ford Ranger auf der Staatsstraße in Richtung Waldershof unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer langgezogenen Linkskurve kurz vor der Abzweigung nach Lengenfeld nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte eine Schutzplanke und einige Bäume und kam schließlich auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der 23-jährige Fahrzeuglenker, der alleine unterwegs war, wurde in seinem Geländewagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Weiden ein Gutachter hinzugezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 32.000 Euro.

Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Tirschenreuth unter der Telefonnummer 09631/ 70110 in Verbindung zu setzen.