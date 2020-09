Die Polizei ermittelt Radelnder Exhibitionist belästigt Autofahrer

Foto: 123rf.com

Am frühen Samstagmorgen, 5. September, fiel einer Streifenbesatzung ein Radfahrer am Bahnhofsplatz in Hof auf, der offenbar einen fahrenden Pkw „verfolgte“. Der 37-jährige Radfahrer wurde angehalten und kontrolliert. Er machte einen völlig verwirrten Eindruck und unterlag starken Stimmungsschwankungen.