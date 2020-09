Kontrolle 41-Jährigen mit 0,78 Promille an der Tanke erwischt – er hatte gerade für Nachschub gesorgt

Ein 41-jähriger Schauensteiner passierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 5. auf 6. September, mit seinem Pkw eine Streife der Polizeiinspektion Naila, die sich gerade in einer Kontrolle befand. Wenige Minuten später konnte der besagte Mann an der „Sellanger“ angetroffen werden, als er mit mehreren Bierflaschen aus der Rastanlage kam.