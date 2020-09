Die Polizei ermittelt Dubiose Handwerker verlangen überhöhte Preise

Am Donnerstagmittag, 3. September, sprachen zwei 18- beziehungsweise 46-jährige Iren einen Hausbesitzer in der Friedrich-Dürrenmatt-Straße in Wunsiedel an und boten ihm an, auf seinem Grundstück Hofreinigungsarbeiten durchzuführen. Es wurde vereinbart, dass für die Reinigung von 25 Quadratmetern Pflaster ein Preis von 300 Euro zu zahlen sei. Dieses Geschäft sollte ohne Rechnung erfolgen, woraufhin der Hausbesitzer die Polizei verständigte.