Die Polizei ermittelt Zufahrtsschranke des Naab-Parkhauses in Schwandorf beschädigt

Foto: p.kannika/123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag, 28. auf 29. August, gegen Mitternacht die Zufahrtsschranke des Naab-Parkhauses in der Ettmannsdorfer Straße in Schwandorf.