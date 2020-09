Unfall in Oberviechtach Vorfahrt missachtet – drei Leichtverletzte

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 80-jähriger Fahrer eines Dacia aus Oberviechtach befuhr am Donnerstag, 3. September, 10.15 Uhr, die Abfahrt von der Bundesstraße 22 und wollte auf Höhe der Feuerwehr nach links in die Straße „Am Schießanger“ einbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Skoda eines 55-jährigen Mannes aus Niedermurach, der auf der Straße „Am Schießanger“ in Richtung Niedermurach fuhr.