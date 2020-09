Die Polizei ermittelt Container aufgebrochen, Werkzeug im Wert von circa 6.000 Euro geklaut

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag, 2. auf 3. September, wurden in der Schillerstraße in Burglengenfeld zwei Baucontainer einer Tiefbaufirma aufgebrochen.