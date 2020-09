Warntag erstmals bundesweit Probealarm in sechs Gemeinden – Sirenen heulen eine Minute

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 10. September, wird ab 11 Uhr landesweit die Warnung der Bevölkerung geprobt. Im Landkreis Schwandorf wird das Sirenenwarnsystem in sechs Gemeinden getestet und dort zentral von der Integrierten Leitstelle in Amberg ein Heulton von einer Minute Dauer ausgelöst.