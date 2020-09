Anzeige erstattet 52-Jähriger ohne Führerschein mit Porsche unterwegs

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwoch, 2. September, gegen Mitternacht, kontrollierten die Fahnder der Grenzpolizei Selb einen 52-jährigen deutschen Staatsangehörigen bei Feilitzsch an der Anschlussstelle Hof/Töpen zur Autobahn A72, der mit einem Porsche in Richtung Berlin unterwegs war. Bei der Kontrolle konnte dieser keinen Führerschein vorzeigen.