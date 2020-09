Grenzpolizei Selb Verbotene Gas- und Pfeffersprays beschlagnahmt

Bei mehreren Kontrollen an der Autobahn A93 am Rastplatz Bärenholz bei Gattendorf beschlagnahmten die Beamten der Grenzpolizei Selb am Mittwochabend, 2. September, drei verbotene Gassprays und ein verbotenes Pfefferspray.