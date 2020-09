Die Polizei ermittelt Bei Flex-Arbeiten Altpapier in Brand gesetzt

Am Mittwochvormittag, 2. September, kurz nach 9 Uhr, hat ein 47-jähriger Marktredwitzer in einem Metallbetrieb in Marktredwitz-Lorenzreut mit einer Flex an diversen Werkteilen gearbeitet. Durch umherfliegende Funken, wie sie bei solchen Arbeiten häufiger auftreten, hat sich ein nahegelegener Haufen Altpapier entzündet.