Die Polizei sucht Zeugen Unbekannter stiehlt Gänsezaun

Foto: Ursula Hildebrand

Ein Element des Gänsezauns am Untreusee entwendete ein Unbekannter am Dienstag, 1. September, und verursachte Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.