Metamphetamin 39-Jähriger entsorgt beim Anblick der Streife seine Alukügelchen in einem Vorgarten

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Als er die Streife am Mittwochnachmittag, 2. September, in der Moritzstraße in Amberg erblickte, entsorgte der 39-Jährige schnell ein Alukügelchen im Vorgarten eines Anwesens.