Hinweise erbeten Pkw im Amberg zerkratzt – Zusammenhang mit Ex-Freund einer Anwohnerin nicht ausgeschlossen

In der Schwindstraße in Amberg wurde am Mittwochabend, 2. September, ein 5er BMW erheblich verkratzt. Allerdings könnte ein Zusammenhang zum Ex-Freund einer Anwohnerin bestehen, gegen den bereits gerichtlich vorgegangen wird.