Hinweise erbeten Gelber Kleintransporter oder SUV fährt gegen Opel und haut ab

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 2. September, im Zeitraum von 14.45 Uhr bis 16.05 Uhr, stieß ein bisher nicht bekannter gelber Kleintransporter oder SUV, vermutlich beim Rangieren, auf dem Schotterparkplatz am Unteren Markt in Nabburg gegen die linke Fahrzeugseite eines dort geparkten blauen Opel Tigra.