Unfall in Nittenau 25-Jährige muss in der Kurve Gegenverkehr ausweichen und wird leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 1. September, um circa 17.20 Uhr, fuhr eine 25-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem schwarzen BMW in Nittenau die Wulkersdorfer Straße stadtauswärts. Ihr kam ein dunkler Pkw unbekannter Marke entgegen, der in einer Kurve immer mehr auf die Gegenfahrbahn fuhr.