Die Polizei bittet um Hinweise Ladendieb trinkt Schnapsflasche gleich vor Ort leer

Bereits am Samstagabend, 29. August, gegen 19.50 Uhr, hat sich laut Mitteilung in einem Verbrauchermarkt in der Wölsauer Straße in Marktredwitz ein Ladendiebstahl ereignet.