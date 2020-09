Die Polizei sucht Zeugen Zustellfahrzeug eines Postboten beschmiert

Innerhalb von nur einer Minute beschmierte ein Unbekannter das in der Kreuzsteinstraße in Hof abgestellte Zustellfahrzeug eines Postboten.

Hof. Der 30-Jährige lieferte um 11.13 Uhr Pakete in einem Mehrfamilienhaus in der Kreuzsteinstraße 37 aus. Nach seinen Angaben war er maximal eine Minute im Anwesen und stellte bei seiner Rückkehr an der rechten Schiebetür seines gelben Postfahrzeuges einen schwarzen Schriftzug fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Wer hat die Sachbeschädigung am Dienstagmittag in der Kreuzsteinstraße beobachtet und kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hof unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 entgegen.