Nur Bargeld Unbekannte Frau sammelt angeblich Spenden fürs Rote Kreuz

Foto: Hoppe/123rf.com

In Pfaffenhofen bei Kastl sammelte in der Wernhammerstraße eine osteuropäisch wirkende Frau am Dienstagabend, 1. September, angeblich Spenden für das Rote Kreuz und ging von Haus zu Haus.