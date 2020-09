Verkehrskontrolle 37-jähriger Pkw-Fahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Dienstag, 1. September, gegen 20.10 Uhr, wurde in der Pfälzer Straße in Burglengenfeld ein 37-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der gebürtige Kosovare nur eine Fahrerlaubnis seines Geburtslandes besaß.