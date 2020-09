Ganzes Arsenal Mit Waffen und Böllern erwischt – aus „Best Price“ wurde „Worst Price“

Waidhauser Bundespolizeifahnder stoppten einen 25-jährigen Niederländer, der dieses ganze Arsenal an verbotener Pyrotechnik und Waffen durch Deutschland schmuggeln wollte. Foto: BPI Waidhaus

„Best Price“ ist auf einer der Feuerwerkspackungen zu lesen, die ein Niederländer zusammen mit Waffen durch Deutschland schmuggeln wollte. Die Freude über den besten Preis auf dem Asiamarkt in Tschechien währte jedoch nur, bis ihn Fahnder der Bundespolizeiinspektion Waidhaus am Dienstagabend, 1. September, an der Autobahn A6 bei Pleystein kontrollierten.