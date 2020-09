Eine böse Überraschung erlebte zum Feierabend ein junger Mann in Selbitz. Ein Unbekannter hatte sich an seinem Auto vergriffen.

Selbitz. Eine böse Überraschung erlebte ein 21-jähriger Mann aus Geroldsgrün, als er Montagabend nach der Arbeit zu seinem geparkten Fahrzeug zurückkam, welches er zwischen 12.30 und 16.30 Uhr am Mühlberg in Selbitz abgestellt hatte. Ein bislang unbekannter Täter hinterließ an mehreren Stellen Kratzer und verursachte so einen Schaden von ca. 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Naila unter der Telefonnummer 09282/97904-0 entgegen.